Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

24.03.2022 12:08
Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta park halinde bir tankerde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta park halinde bir tankerde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtımı yaptığı belirlenen bir tankeri teknik ve fiziki takibe aldı. Tankerin Bornova ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese giderek arama yaptı. Tankerde yapılan aramada 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500
İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi yakalandı İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:14:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement