Son Dakika Haberleri: Sokak ortasındaki 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
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Sokak ortasındaki 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Sokak ortasındaki 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba ailenin cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, olay anı ise bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehditler savurarak elindeki tüfeği ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunanlar ise "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli, vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor. Silahla sokak ortasında dehşet saçan şüphelinin kimliği henüz belirlenemediği ve firarda olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
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