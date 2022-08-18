Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret - Son Dakika
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Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret

18.08.2022 10:48

Bursa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirince mikrofon tutan kişi tarafından tehdit edildi. Vatandaşın, "Filistin cephesinde ordu komutanıyken Gaziantep'e kadar 250 kilometre kaçıp 75 bin tane Mehmetçiği esir veren kimdi? Ben miydim? Kimdi ordu komutanı?" sözleri sonrası YouTube kanalının muhabiri, "Sana dalmamak için zor duruyorum." sözlerini sarf etti.

Bursa'da, sokak röportajları gerçekleştiren Sen ne dersin? isimli bir YouTube kanalında ilginç bir Atatürk tartışması yaşandı. Görüntülere yansıyan tartışma bir ara hararetlenerek kavganın eşiğine geldi.

"FİLİSTİN CEPHESİNDEN GAZİANTEP'E KAÇIP 75 BİN MEHMETÇİĞİ ESİR VEREN KİMDİ?"

Röportajda konuşan bir vatandaş, "Filistin cephesinde ordu komutanıyken Gaziantep'e kadar 250 kilometre kaçıp 75 bin tane Mehmetçiği esir veren kimdi? Ben miydim? Kimdi ordu komutanı?" dedi.

Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret

MUHABİR: ATATÜRK DÜŞMANISIN

Muhabir ve kamera arkasındaki kameraman Mustafa Kemal'i eleştiren vatandaşın sözünü, "Atatürk düşmanısın" ifadeleriyle sert bir şekilde kesince vatandaş, "Atatürk düşmanlığıyla alakası yok. Sen o zaman tarihi bilmiyorsun. Tarihi oku ondan sonra gel" dedi.

Mikrofonu tutan kişiyse uzun süre "sen Atatürk düşmanısın" ifadelerini tekrarlayarak vatandaşın yalan söylediğini iddia etti.

VATANDAŞIN "İNGİLİZ KOMUTANA KILICINI TESLİM ETTİ" SÖZLERİ SONRASI GERGİN ANLAR

Ordu komutanının Atatürk olduğunu belirten vatandaşın, "Gaziantep'te gelip de İngiliz komutanına kılıcını teslim eden de oydu" ifadeleri sonrası çılgına dönen YouTube kanalının muhabiri, "Bak söylediklerine dikkat et. burada sana dalmadığıma da şükret. Neyse hadi yürü git buradan. Sen Atatürk düşmanısın hadi Romanya'ya git" ifadeleriyle tehdit etti.

"HANİ DEMOKRASİ VARDI, FİKRİMİ SÖYLEME HAKKINA SAHİBİM"

Sözlerine, "Bak söylediklerinden dolayı çok rahatsız oldum" diyerek devam eden muhabire yanıt veren vatandaş, "hani demokrasi vardı. Fikrimi söyleme hakkına sahibim" dedi. Muhabir de "ne demokrasisi" karşılığını verdi.

"BAK AMCA SABIR TÜKETİYORSUN"

Muhabir, "Atatürk'ü sevmeyebilir ama saygısızlık yapıyor. Atatürk'e hain diyor ya" dedi. Vatandaş da "Atatürk'e hain demedim. Gaziantep'te kim teslim oldu? Bana onu söyle. Tarihi oku da gel" yanıtını verdi. Muhabir de, elini savurarak, "Hadi git buradan iftiracı. Mısıroğlu'nun iftiralarını gelip burada söylüyorsun. Bak amca sabır tüketiyorsun. Sevmeyebilirsin Atatürk'e saygısızlık yapmaya hakkın yok" sözlerini sarf ederek vatandaşı eliyle itti.

Vatandaş da Mustafa isimli birini kaynak gösterdi ve oradan uzaklaştı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel, Son Dakika

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