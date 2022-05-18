Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı

18.05.2022 14:33
Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı

MERSİN'de sokak röportajı yapanlara bıçak çekip tehdit eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç., yakalanıp gözaltına alındı.

MERSİN'de sokak röportajı yapanlara bıçak çekip tehdit eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü olduğunu belirterek 'Pişmanım' diyen Serkan Ç., tutuklandı.

Olay, Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya sokak röportajı yapanların sorularını yanıtlayan Serkan Ç., mikrofona konuştuktan sonra uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden röportajın yapıldığı yere gelen Serkan Ç., bu kez belinden çıkarttığı bıçakla tehditler savurdu. Engel olmaya çalışanlara karşı koyan Serkan Ç., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dini değerlere hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaşan Serkan Ç., yapılan çalışmaların ardından, evinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Serkan Ç. ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu savunarak, "Amacım kimseye hakaret ve küfretmek değildi. Oradakiler bana karşı koyunca bir anda ağzımdan çıktı. Pişmanım" dedi.

Serkan Ç., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hastane, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement