"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" diye soruldu, kadının verdiği cevap pes dedirtti - Son Dakika
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"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" diye soruldu, kadının verdiği cevap pes dedirtti

05.05.2023 18:23

Sokak röportajında "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" diye soru yöneltilen kadının sözleri pes dedirtti. Adayının Erdoğan olduğunu belirten kadın, 25 sene önce doktorların vatandaşı azarladığını şu an ise vatandaşın doktor dövdüğünü ve bunun bir rahatlık olduğunu savundu.

14 Mayıs'a sayılı günler kala Türkiye'nin bir numaralı gündemi seçim. Hemen hemen her yerde konuşulan seçim, sokak röportajlarının da ana konusu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bir sokak röportajında "Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?" diye sorulan kadının sözleri infial yarattı. Adayının sonuna kadar Erdoğan olduğunu belirten kadın, 25 sene önce doktorların vatandaşı azarladığını şu an ise vatandaşın doktor dövdüğünü söyledi. Kadın, bunun da bir rahatlık olduğunu savundu.

"ŞU AN BİZ DOKTOR DÖVÜYORUZ"

Kadın röportajda, "Sonuna kadar Reis. Neler yaptı. 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum, doktor beni azarladı. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlık. Daha bunun ötesi yok. Ekonomik kriz var ama bütün dünyada var" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Aras Can: İnşallah o bahsettiğin rahatlık bir gün senin de başına gelir övündüğü olaya bak doktor dövüyorlarmış. Cevap Yaz 202 56 Yayından Kaldır
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Güncel, Son Dakika

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