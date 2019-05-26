Son Dakika Haberleri: Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen kişiye gözaltı

Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen kişiye gözaltı

2 saat önce

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Sokak röportajında
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin "kafa keseceğim" sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:02 Kaynak: AA
Suriye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Yeşilçam'ın Yıldızı Fatma Girik, En Büyük Korkusunu Açıkladı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı! Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:07:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen kişiye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]