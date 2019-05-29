Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyede

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hadise, makyajsız görüntülerini eleştirenlere yatak pozuyla karşılık verdi

Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı

Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi

Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu