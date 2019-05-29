Son Dakika Haberleri: Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyede
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Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyede

1 saat önce

Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sokak röportajında
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: AA
Suriye, Bursa, Güncel
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