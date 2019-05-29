Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen şüpheli adliyede
1 saat önce
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: AA
Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Hadise, makyajsız görüntülerini eleştirenlere yatak pozuyla karşılık verdi
Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi
Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu