Sokak röportajında uyuşturucu satışı itirafı! Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sokak röportajında uyuşturucu satışı itirafı! Şüpheli gözaltına alındı

04.08.2023 11:17

İstanbul'da bir sokak röportajında uyuşturucu satışı yaptığını itiraf eden genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Uyuşturucu ve diğer suçlardan kaydı bulunan genç hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

"HAP SATIYORUM, UYUŞTURUCU SATIYORUM"

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, "İllegal ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum" diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin "Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum" sözlerine ise genç, "Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil" diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Sokak röportajında uyuşturucu sattığını itiraf eden genç gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Sokak röportajında uyuşturucu sattığını itiraf eden genç gözaltında

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI VAR

Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • MEHMET ÜNAL: beyinler git gide ufalıyor. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • idris sağsöz: aga sanalda artistliğin reelde affı yok.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : Al Buyur adam yayınlayabilirsiniz diyor hale bak Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak röportajında uyuşturucu satışı itirafı! Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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