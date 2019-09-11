Sokak röportajlarını yapan Yüksekovalı gence dizilerde oynama teklifi geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cenk Erdil isimli genç, yaptığı başarılı sokak röportajlarıyla dizilerde oynama teklifini aldı.



Yüksekova'da yaşayan Cenk Erdil (19) adlı genç, bölgede yaptığı fotoğraf görselliği ve sokak röportajlarıyla güzel işlere imza atarken, dizilerde oynama teklifi geldi. Hobi olarak fotoğraf ve video çekimine meraklı olan Erdil, ilçede düğünlerde fotoğraf çekimlerinde kendini yetiştirdi. Son olarak gündem olan ve Van sokaklarında yaptığı "Kadınlara Yönelik Şiddet" röportajıyla çok beğenilmesi üzerine dizilerde oynama teklifini aldı.



Dizilerde teklif alan Yüksekovalı Erdil, "Daha önce hobi olarak fotoğraf makinesi almıştım. Düğün fotoğrafçılığını yapıyordum. Düşündüm bir video kameram var dedim, ne yapayım bir farkındalık oluşturmak için Youtube kanalı açtım. Kanalı açtıktan sonra gündemde oturan bazı konuları meydana getirmek istedim. Türkiye'de son günlerde konuları konuştuk. Bunu Van'da yaptım. Bayağı bir beğeni geldi ve çok konuşuldum. Ondan sonrada birkaç yerden oyunculuk için beni aradılar ve birkaç teklif aldım. Teklif aldıktan sonra, onların haberini bekliyorum. Haber verildikten sonra inşallah gideceğim. İnşallah memlekete güzel katkılarda bulunurum. Hayırlısıyla başlayacağız İnşallah" dedi. - HAKKARİ