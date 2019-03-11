Son Dakika Haberleri: Sokak Sanatçısına Para Cezası Kesildi (2)

Sokak Sanatçısına Para Cezası Kesildi (2)

1 saat önce

ZABITA MEMURLARINA İDARİ SORUŞTURMAİzmir'in Alsancak semtinde canlı heykel performansı sergileyen sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesen zabıta memurları hakkında, idari soruşturma talimatı verildi.

Sokak Sanatçısına Para Cezası Kesildi (2), System.String[]
ZABITA MEMURLARINA İDARİ SORUŞTURMA

İzmir'in Alsancak semtinde canlı heykel performansı sergileyen sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesen zabıta memurları hakkında, idari soruşturma talimatı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat'ın talimatı üzerine, zabıta memurları hakkında 'üstlerinin talimatlarına aykırı işlem yapmaları' nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:21 Kaynak: DHA

Erdal Coşkun, Zabıta, Güncel
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