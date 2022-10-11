SOKAK SANATÇISININ YÜZÜNDE ŞİŞE KIRIP, 'BİZ SANA MI VURDUK' DİYE SORDU - Son Dakika
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SOKAK SANATÇISININ YÜZÜNDE ŞİŞE KIRIP, 'BİZ SANA MI VURDUK' DİYE SORDU

11.10.2022 18:49
SOKAK SANATÇISININ YÜZÜNDE ŞİŞE KIRIP, 'BİZ SANA MI VURDUK' DİYE SORDU

HATAY'da, sokakta klarnet çalarak müzik yapan Yusuf Karagündüz (26), 2 kişinin şişeli saldırısına uğradı.

HATAY'da, sokakta klarnet çalarak müzik yapan Yusuf Karagündüz (26), 2 kişinin şişeli saldırısına uğradı. Yüzünde şişe kırılarak yaralanan Karagündüz, bu saldırının, istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği iki kişi tarafından, kasıtlı olarak gerçekleştiğini ileri sürdü. Saldırganlarla polis merkezinde karşılaştığını söyleyen Karagündüz, Bana şişeyle vuran kişi, 'Ağabey hiçbir şey hatırlamıyorum, alkollüydüm. Biz sana mı vurduk' diye sordu ifadelerini kullandı.

Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz, 8 Ekim Cumartesi günü, gece saatlerinde iki kişi ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Bu saldırının, istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği iki kişi tarafından yapıldığını iddia eden Karagündüz, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

'ELİNE ALDIĞI ŞİŞEYLE KAFAMA İKİ DEFA VURDU'

Bir yıldır Antakya'da klarnet çalarak canlı müzik yapıp, geçimini sağladığını söyleyen Karagündüz, Canlı müzik yaptığım sokaktan geçen iki kişi benden bir parça çalmamı istedi. Ben de çalamayacağımı, çünkü o parçayı bilmediğimi söyledim. Saat 00.00 civarında, canlı müziği bitirdik ve eşyalarımızı topladım. Aynı sokakta arkadaşlar otururken, bilmediğim parçayı isteyen iki kişi yanımdan geçti, geçerken de ters ters baktılar. O anda da ben de eve gitmek için motosiklet ile beni bekleyen arkadaşın yanına gitmek için kalktım. O sırada, 1 kişi arabayı çalıştırıp geri geri gelmeye başladı. Arabanın üstüme geldiğini fark ettim ve elimi arabaya uzatıp yan tarafına geçtim. Diğer arkadaşı da yolun ortasında durmuştu. Ben de müsaade istedim geçmek için, durduk yerde ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Neden küfrettiğini sordum durduk yerde falan, o sırada arabayı kullanan arkadaşı el frenini çekerek eline aldığı şişe ile kafama iki defa vurdu. Bir anda yüzüm kanlar içinde kaldı. Gitarist arkadaşıma seslendim. Koşarak bana doğru gelince arabayla kaçmaya çalıştılar. Arabanın camını yumruklamaya başladım. O sırada yine o şahıslardan biri elindeki muşta ile bana saldırmaya kalktı ki, gitarist arkadaşım ona engel oldu. Biri olay yerinden kaçtı diğeri ise arabada kaldı, o sırada çevredeki vatandaşlarla o şahıs arasında arbede yaşandı dedi.

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM, ALKOLLÜYDÜM'

Polisin olay yerine gelmesinin ardından 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Karagündüz, Hastanedeki tedavimden sonra ifade vermek için karakola gittim ki, o kişilerle orada karşılaştık. Bana şişe ile vuran kişi, 'Ağabey ben hiçbir şey hatırlamıyorum, alkollüydüm. Biz sana mı vurduk Biz sokakta müzik yapan biri olarak tanıyoruz. Böyle bir şey yapmış olamayız' dediler. Ama ben karakolda o kişiden şikayetçi oldum ve gereğinin yapılmasını istiyorum, takipçisi olacağım diye konuştu. Yüzünde 10'a yakın dikiş bulunduğunu ve uzun bir tedavi süreci geçireceğini Karagündüz, bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmamasını diledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antakya, Saat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SOKAK SANATÇISININ YÜZÜNDE ŞİŞE KIRIP, 'BİZ SANA MI VURDUK' DİYE SORDU - Son Dakika
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