Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı

Sokak sanatının efsanevi isimlerinden biri olan Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, "Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor" notuyla paylaştı.

Sokak sanatının sembol isimlerinden biri olan Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Banksy'nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor. Eserde fareler aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, diş macununu sıkıyor, bir tanesi de klozette 'işini görüyor'. Ünlü sanatçı, paylaşımına "Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor" notunu düştü.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, tüm dünyada yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir duvar ressamıdır. Kimliğini hiçbir zaman açıklamayan ressam, duvarlara yaptığı eserlerini, Banksy olarak imzaladığı için dünyada bu isimle tanınır. Duvarlara yaptığı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar vermektedir.