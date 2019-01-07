Sokak Satıcıları" Yakalanmamak İçin Polis Telsizini Dinlemiş

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'da, uyuşturucu sattıkları ve yakalanmamak için telsizden polis frekansını dinledikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezi ile Mecitözü
ilçesindeki belirlenen adreslere yönelik operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.S, M.K. ve Z.N. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde, ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada 160 gram esrar, 55 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde, 40 gram Hint keneviri tohumu ve alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde 13 skunk maddesinin yanı sıra 5 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 13 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, bir el telsizi ile keskin nişancıların kullandığı lazerli mesafe ölçme cihazı (pointer) ele geçirildi.
Yakalanmamak için telsize yüklenen polis frekansını dinledikleri belirlenen şüpheliler, emniyete götürüldü.