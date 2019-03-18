Son Dakika Haberleri: Sokak Satıcılarına Narko Darbesi

Sokak Satıcılarına Narko Darbesi

1 saat önce

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskişehir başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 44 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

Sokak Satıcılarına Narko Darbesi, System.String[]
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskişehir başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 44 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 23 satıcı, 21 kullanıcı konumunda olmak üzere toplam 44 şahıs yakalandı. Bu doğrultuda öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 15 Mart'ta başta Eskişehir olmak üzere, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da eş zamanlı olarak toplam 140 polisin katılımıyla 15 ayrı adrese operasyon yapıldı. Tüm planlı operasyonlar kapsamında, 184,54 gram metamfetamin, 71 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3,55 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş, 4 adet tabanca ve bunlara ait 4 adet şarjör, 122 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 21 şüpheli şahsa, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan, 23 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltında bulunan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Satıcılarına Narko Darbesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]