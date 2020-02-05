Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya merkezinde sokak satıcılarına karşı yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların İstanbul'dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Merzifon Meray Kavşağı'nda yapılan uygulamada durdurulan araç içerisinde bulunan Y.Ç., C.Ö., Ş. Ö. ve K.Ö. isimli şahıslar ve araç içerisinde yapılan aramada tek parça halinde 774,24 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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