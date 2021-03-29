Sokak satıcılarına operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika

Sokak satıcılarına operasyonda 2 tutuklama
29.03.2021 09:57
Malatya'da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, bin 867 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 12 adet FETÖ terör örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan dergi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Malatya'da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, bin 867 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 12 adet FETÖ terör örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan dergi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, bin 867 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 12 adet FETÖ terör örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan dergi ele geçirildi.
Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA
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