Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer merkezli 7 ilçede, 1 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonlarda 394 gr eroin, 9 gr bonzai, 1,44 gr metamfetamin, 33,35 gr esrar, 3 adet tabanca, 43 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 1 adet şaşal düzenek ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.

İstanbul 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 27'si tutuklandı.

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