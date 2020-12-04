Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2) - Son Dakika

Ekiplerin Emniyet binasından araçlarla çıkışı (drone)
Ekiplerin belirlenen evlere gelişi (Drone)
Evlere girişleri (Drone görüntü)
Narkotik köpeğinin aram açalışmaları (Drone görüntü)
Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip otolarına bindirilmesi (Drone görüntü) Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 adreste yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı
Şüphelilerden birinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, beşiğin içerisinde bir miktar uyuşturucu özellikte hap ele geçirdi
- Kaynak: AA
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