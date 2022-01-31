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Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

31.01.2022 16:33
Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için otogar önünde ve Merzifon- Ankara kara yolunda operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.Ş. (28) ve Ş.A'nın (22) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 407 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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