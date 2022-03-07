Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi

07.03.2022 11:58

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi. Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı.

(İHA)

Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi
Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi
Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi

YORUMLAR
500
Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi Ukrayna'da Sivil Can Kayıpları Artıyor Ukrayna'da Sivil Can Kayıpları Artıyor Ukrayna: 'Rus ordusu Luhansk yönünde 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti' Ukrayna: 'Rus ordusu Luhansk yönünde 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti'

Ukrayna, Asker, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor kırmaya devam ediyor!
11:54 Ukraynalı bakan paylaştı: Korkunç 500 kg'lık bomba Chernihiv'e düştü ve patlamadı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement