Sokak sokak dolaşıp çocukları bayram tıraşı yapıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Camikebir Mahallesi'nde kuaför salonu işleten Serkan Elverir (33), sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların yüreğine dokunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı yapan Elverir, eğitim ve öğretimin tatile girmesinin ardından farklı bir projeye imza attı.

Yakalaşan Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek için harekete geçen berber Serkan Elverir, bir elinde tabure, diğer elinde malzeme çantasıyla Siverek'in dar gelirli ailelerinin oturduğu sokakları dolaşıyor.

Elverir, saçları uzamış çocukların ailelerinden izin alarak, kimi zaman bir ağaç gölgesinde kimi zaman ise dar sokaklarda taburesine oturttuğu ve tıraş önlüğü taktığı çocuklara bir berber dükkanındaymış hissiyatı yaşatıyor. Taburesine oturan çocuğu tıraş eden Elverir, etrafında toplanan ve tıraş olmak için sıra bekleyen çocuklarla da sohbet ediyor.

Serkan Elverir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır sürdürdüğü meslek hayatında insanların gönlüne dokunabilmek için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmaya karar verdiğini söyledi.

Çocuklar mutlu olduğu zaman, gözlerindeki ışıltıyı görünce tarifi imkansız duygular yaşadığını dile getiren Elverir, şöyle devam etti:

"Çocukların bakımı ve saç kesimi olsun onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Elimde malzeme çantamla birlikte sokak sokak dolaşıp kimsesiz çocukları ve saçları uzamış çocukları tıraş ediyorum. Onlar tıraş olunca seviniyor. Ben ise onlardan daha fazla seviniyorum. Ailelerinden izin alarak çocukları tıraş ediyorum. Yaptığım bu işle de gurur duyuyorum ve her zaman da yapacağım. İşlerimden fırsat buldukça haftada 1-2 gün sokaklara çıkıyorum."

- "Meslektaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum"

Berber Serkan Elverir, herkesin çalıştığı meslek grubuyla ilgili farklı sosyal sorumluluk projeleri yapabileceğini belirterek, karşısındaki insanların mutluluğunu gören kişinin bu projelere tutkuyla bağlanacağına inandığını söyledi.

Kendi meslektaşlarının da bu tarz sosyal sorumluluklara destek vermesini isteyen Elverir, şunları kaydetti:

"Herkes bir tarafından tutarsa daha güzel olur. Çünkü bayram öncesi durumu olmayan, yetim ve öksüz çocuklar da var. Tıraşlarını yaparak onları bir nebze de olsa sevindirmek bizlere bir şey kaybettirmez. Daha önce de sosyal sorumluluk projesi adı altında eğitime destek vermek amaçlı 2 yıldır sürdürdüğüm bir projeye devam ediyorum. Her hafta ayrı okullara gidiyorum. Her okulda yaklaşık 40 öğrenci tıraş ediyorum. Onlar da beni görünce çok seviniyorlar, bazıları hayatlarında daha önce hiç berbere gitmemiş hatta hiç köyden çıkmamış olanlar var. Bunu yapmaya gönüllü olarak devam ediyorum. Hiçbir destek almadan da sürdüreceğim. Amacım bir nebzede olsa eğitime destek vermektir."

Çocuklar ise kendilerini bayram tıraşı eden Serkan Elverir'e teşekkür ederek, saçlarının kesilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

