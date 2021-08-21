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DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor

21.08.2021 15:36

Diyarbakır'da, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, vatandaşları yeni tip kronovirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırmaya ikna etmek için sokak sokak gezerek megafondan Türkçe ve Kürtçe anonslarla çağrıda bulunuyor.

Diyarbakır'da, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, vatandaşları yeni tip kronovirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırmaya ikna etmek için sokak sokak gezerek megafondan Türkçe ve Kürtçe anonslarla çağrıda bulunuyor.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı çalışmalarının devam ettiği ilde aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için oluşturulan sağlık ekipleri, ön yargıları yıkıp, vatandaşları ikna edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra birçok noktada kurulan çadırlarda aşı yapan ekipler, aynı zamanda kilometrelerce yol kat edip en ücra yerlere giderek aşı hizmetini insanların ayağına kadar götürüyor.

Bunlara rağmen kentte aşılama oranının beklenen düzeyde gerçekleşmemesi AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya'yı da harekete geçirdi.

Yenişehir ilçesinin merkez mahallelerinde yardımcıları ve partisinin kadın kolları üyeleriyle gezen Kaya, megafondan Türkçe ve Kürtçe anonslarla kent sakinlerini aşı olmaya çağırıyor.

Sokakta, parkta, kahvehanede ve balkonlarında bulunan mahallelilerle sohbet eden Kaya, kurduğu samimi diyaloglarla onları aşı olması yönünde ikna etmeye çalışıyor.

Kaya, AA muhabirine, ilde ve ilçelerinde aşılama oranının çok düşük olduğunu belirtti.

Söz konusu durumu kendilerine bir görev ve bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Kaya, "Bu nedenle elimize megafonu aldık tek tek mahallelerimizde, sokaklarımızda geziyoruz. İnsanlarımızı aşıya davet ediyoruz. Özellikle hemşehrilerimize aşının koruyuculuğu noktasında çağrıda bulunuyoruz. Koronavirüsle mücadele noktasında aşı olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Özellikle kendileri, çocukları ve gelecekleri için aşı yapmalarını istediklerini aktaran Kaya, "Aşı yapmak demek sadece kendi sağlığımız için değil aynı zamanda sevdiklerimizin, çevremizdeki insanların sağlıklarını da gözetmemiz demek. Aşı yapmak toplumsal bir sorumluluktur. İnsanları bu bilince davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"İlçede 4 gündür sahadayız. Çok şükür bu sürede güzel tepkilerle de karşılaştık. Aşı olmak istemeyen insanları da bu sayede ikna ettik." ifadelerini kullanan Kaya, şunları kaydetti:

"Kendim aşı oldum, ilk elden kendimi örnek vermem insanlara daha bir güven veriyor. Ailemi, bizimle çalışan arkadaşları, mahallelerde yer alan arkadaşları onlara örnek gösteriyoruz. Halkta daha fazla güven oluşuyor. Çağrıdan ziyade bilgilendirmiş de oluyoruz.

Halk güveniyor, genellikle olumlu tepkilerle karşılaştık. Çok az olumsuz tepkiler geldi, bunları da ikna yöntemiyle sohbet ederek aşıya davet ettik. İnsanlarla yüz yüze iletişim kurduğumuz zaman, kapılarına gittiğimiz zaman aşıya karşı bir güvensizlikleri varsa da ikna yöntemiyle, yüz yüze görüşerek bu sayede güvenlerini kazanmış oluyoruz. İnsanlarımızın ayağına gitmek özellikle balkondan, parktan muhabbet kurmak. O samimiyeti görünce de bizlere daha fazla güveniyorlar."

Devlet büyükleri ve sağlık çalışanlarının aşı konusunda seferber olduklarına işaret eden Kaya, "Onların da işini kolaylaştırmak ve bu süreçte yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda

çok emek sarf ettiler." diye konuştu.

Kaya, Diyarbakır'ın açıklanan son verilere göre "kırmızı kategori'den "turuncu kategori'ye yükseldiğini belirterek, "İnanıyorum ki ilerleyen süreçte halkımızın daha fazla sorumlulukla ve o bilinçle hareket etmesiyle mavi kategoriye de geçeceğiz inşallah." temennisinde bulundu.

Bütün insanları aşıya davet ettiklerini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Artık lütfen kapanmalar olmasın. Herkes sorumluluğunu bilsin. Halkımızın kulaktan dolma bilgilere inanmamasını istiyoruz. Bilimsel verilere inanmalarını istiyoruz. Özellikle parkta oturan amcamız, pencerede karşılaştığımız teyzemizle olsun bu diyalogları kurarken 'Lütfen bilimsel verilere inanın, kulaktan dolma bilgilere inanmayın' diyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış aşıya güvenmelerini istiyoruz."

DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor

COVIRAN Bereket, AK Parti, Hisarcık, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor - Son Dakika


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