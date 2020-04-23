Sokak sokak gezdi, öğrencilerini sevindirdi - Son Dakika

Manisa'da bir ilkokul müdürü kamyonet kasasında sokak sokak gezerek öğrencilerine sürpriz 23 Nisan kutlaması yaptı. Balkon ve pencerelere çıkan öğrenci ve velilerin bayramını kutlayan okul müdürü, gökyüzüne binlerce balon bıraktı.



Manisa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyu sürdü. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, farklı bir etkinlikle öğrencilerine 23 Nisan kutlaması yaptı. Türk bayrağı ve balonlarla süslediği kamyonetin kasasına çıkan okul müdürü, okulun bulunduğu Merkezefendi Mahallesi'nde sokak sokak gezerek öğrencilerine sürpriz yaptı. Heyecanlanan öğrenci ve veliler okul müdürünü görünce balkon ve pencerelere çıktı. Kamyonetten çalan şarkılara eşlik eden öğrenci ve veliler, renkli görüntüler oluşturdu. Okul müdürü elindeki mikrofon ile öğrenci ve velilerinin bayramını kutladı, gökyüzüne binlerce balon bıraktı.



Mehmet Suphi Egemen İlkokulu müdürü Evra Seda Satan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mart ayının 3. haftasından beridir evlerinde sıkılan öğrencilerime sürpriz yapmak istedim. Mahalle halkından da gelip soranlar oldu. Bu yıl farklı bir etkinlik yapıp yapmayacağımızı sordular. Ben de bu sürece zarar vermemek adına böyle bir şey düşündüm, öğrencilerime sürpriz yapmak istedim. Öğrencilerim görünce çok sevindiler, çok mutlu oldular. Velilerimizin hazırlıklarını görünce ben de çok mutlu oldum. Balkonlar süslenmişti, herkes ellerindeki bayraklarla büyük bir coşku ile bizleri karşıladı. Yine eski yıllardaki gibi bu yılda bayram sevincimizi hep beraber yaşamış olduk" diye konuştu.



Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Manisa'daki tüm okul bahçelerinden gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı. Manisa semaları okullların bahçelerinden salınan balonlarla rengarenk görüntüler oluşturdu. - MANİSA