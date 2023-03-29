SOKAK SOKAK GEZEREK 4 YILDIR GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI KAYIP KAZLARINI ARIYOR - Son Dakika
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SOKAK SOKAK GEZEREK 4 YILDIR GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI KAYIP KAZLARINI ARIYOR

29.03.2023 10:33

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan İbrahim Altay (65), 4 yıldır dernek bahçesinde beslediği ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olan 5 kazını sokak sokak gezerek her yerde arıyor.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan İbrahim Altay (65), 4 yıldır dernek bahçesinde beslediği ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olan 5 kazını sokak sokak gezerek her yerde arıyor. Kazlarının fotoğraflarını bastırdığı el ilanlarını esnafa dağıtan ve yoldan geçen kişilere fotoğrafları göstererek kazlarını soran Altay, Şu anda sokak sokak gezip kazları arıyoruz. Motorumun sesine bile gelirlerdi, Belki gelirler diye kötü havada bile motorla geziyorum. Esnafa soruyorum, muhtarlığa haber verdik. Taksi duraklarına söyledik, dolmuşçu arkadaşlara ilettik. Hepsi geçtikleri sokaklarda bir gözü yoldaysa bir gözü de etrafta kazları arıyor dedi.

Gölcük'te yaşayan emekli İbrahim Altay, üyesi olduğu balıkçı derneğine gelen sahipsiz bir kazı derneğin bahçesinde beslemeye başladı. Sahiplendiği kazın yalnız kalmaması için daha sonra bir kaz daha sahiplenen Altay'ın, kuluçka döneminden sonra 3 adet yavrusu daha oldu. Yaklaşık 4 yıldır gözü gibi baktığı 5 kaz, geçen hafta kayboldu. Olayı polise aktaran Atalay, bir sonuç alamayınca kazlarını bulmak için sokak sokak gezmeye başladı. Kazlarının fotoğraflarını bastırdığı el ilanlarını esnafa dağıtan ve yoldan geçen kişilere fotoğrafları göstererek kazlarını soran Altay, umutla kazlarını arıyor.

'RESMEN ÇOCUĞUMUZ GİBİ OLMUŞTU'

Beslediği kazlara gözü gibi baktığını ifade eden İbrahim Altay, 4 senedir 5 kaza gözümüz gibi aktık. Resmen çocuğumuz olmuştu, Değirmendere'nin simgesiydi. Çoluk çocuk gelip ziyaret ediyordu. Evde 2 torunum var ikisi de şu an perişan durumdalar. Resmen evladımız olmuşlardı. En son ayın 21'inde gördüm kazları. Daha sonra kayboldular dedi.

'SOKAK SOKAK GEZİP KAZLARI ARIYORUZ'

Kazlarının kaybolması nedeniyle yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren Altay sözlerine şöyle devam etti Kazların kaybolduğunu anladıktan sonra karakola başvurduk ve 7-8 arkadaş hepimiz, her yerde kazları arıyoruz. Belediyenin temizlik işlerine haber verdik olur da bizi kesip tüylerini yolmuşsa, kaz tüyü gördüklerinde bize ya da polise haber verecekler. Şu anda sokak sokak gezip kazları arıyoruz. Motorumun sesine bile gelirlerdi, belki gelirler diye kötü havada bile motorla geziyorum. Esnafa soruyorum, muhtarlığa haber verdik. Taksi duraklarına söyledik, dolmuşçu arkadaşlara ilettik. Hepsi geçtikleri sokaklarda bir gözü yoldaysa bir gözü de etrafta kazları arıyor. Lütfen bunları biri aldıysa geri getirsin

Kaynak: DHA
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