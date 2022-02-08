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Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı - Son Dakika

Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı

08.02.2022 08:13

Ankara'nın birçok bölgesinde araçların akülerini çalan hırsız, 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Yenimahalle bölgesindeki OSTİM, Batıkent, Karşıyaka ile Keçiören'e bağlı Etlik semtlerinde kamyon, otomobil ve iş makinelerinin akülerini gece geç saatlerde çalan şüphelinin yakalanması için Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri harekete geçti.

25 GÜN İZ SÜRDÜLER

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyemeye alan ekipler, 25 gün boyunca iz sürdü.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Yaklaşık 150 saatlik kamera kaydı görüntüsünü izleyen ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.A olduğunu tespit etti. Evinde kıskıvrak yakalanan Y.A, suçunu itiraf ederek aküleri sakladığı yeri gösterdi. Çalınan akülere sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, Y.A polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Hırsızlık, Karşıyaka, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı - Son Dakika


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