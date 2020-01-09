Sokak sokak kedi maması dağıttılar - Son Dakika

"İnsanca Pek İnsanca" başlıklı eTwinning projesi kapsamında öğrenciler kediler için sokak sokak mama dağıttı.



30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından kış aylarında sokak kedilerinin yemek ve su bulmakta sorun yaşaması nedeniyle mama almak için kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelirle alınan kedi mamaları okulun çevresindeki sokaklara dağıtıldı.



Öğrencilere sokak hayvanlarına karşı sorumluluk bilinci ve kendi üretimleriyle yardımseverlik duygusu kazandırmayı amaçlayan projede ilk olarak okul öğrencilerine oturduğu evlerin çevresine dağıtması amacıyla kaplar içinde kedi maması dağıtıldı. Daha sonra ise kedi mamaları okulun 7. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenlerinin katılımıyla çevredeki sokaklara yerleştirildi. Öğrenciler yapılan etkinlikte kedileri besleyip sevdiler. Karşılaştıkları vatandaşlara projeyi anlatan öğrenciler mama kaplarının üzerine sokak kedilerinin ağzından yazdıkları bilgilendirici yazı ile de farkındalık oluşturdular. Etkinlikte yapılan kermeste toplanan parayla alınan yaklaşık 400 kap kedi maması alınarak sokaklara koymaları amacıyla öğrencilere dağıtıldı.



Okul Müdürü Mustafa Gödek proje hakkında, "İnsanca Pek İnsanca projesi kapsamında okulumuz öğrenci ve öğretmenleri sokak hayvanlarını da düşünmüşler. Bu bilinci yaymak adına çok değerli bir proje yaptılar. Bu proje kapsamında hayvanlara yardımcı olmak sokak hayvanlarını beslemek adına bir bilinç oluştu. Bu görgüyü önce okulumuzda sonra çevrede yaymayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



Proje sorumlusu öğretmen Cemile Çelik Yanık, "Projemizin amacı bütün canlılara yardım etmek ve sokak hayvanlarını bu kış gününde doyurmaktı. Bu kapsamda bir kermes düzenledik. Kermesten elde etmiş olduğumuz gelirlerle öğrencilerimizle birlikte mama aldık. Aldığımız mamaları kaplara koyarak sınıflara dağıttık. Onlarda evlerine gittiklerinde sokaklara koyacaklar ve kedilerinde karnı doymuş olacak" sözlerini kullandı. - SAMSUN