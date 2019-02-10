Sokak Sokak Topladıkları Pet Şişe ve Kapaklarla Tekerlekli Sandalye Alıyorlar
44 dakika önce
Bursa'da sokak sokak pet şişe ve kapak toplayan Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, sattıkları geri dönüşümlerle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alıyor.
Bursa
'da sokak sokak pet şişe ve kapak toplayan Kalbi Selim
Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, sattıkları geri dönüşümlerle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alıyor.
Bursa'daki gençlerin yardımseverliği takdir topluyor. Bursa'da girilmedik sokak bırakmayan ve tek tek elleriyle pet şişe ve kapak toplayan gençler, sattıkları geri dönüşümlerin parasıyla tekerlekli sandalye ayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yaptıkları yardıma esnaf ve mahalleli de kayıtsız kalmıyor. Şimdiye kadar 20 tane tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa İpekcioğlu, "Geri dönüşümden elde ettiğimiz para ile tekerlekli sandalye alıyoruz. 21'inci tekerlekli sandalyeyi teslim ediyoruz. Daha fazla tekerlekli sandalye almak istiyoruz. Hedefimiz 400-500 tekerlekli sandalye almak. Ancak bu sırf bizim çabamızla olmaz. Hastane, çay bahçesi, restoran gibi yerlerden bize pet şişe ve kapak temin edilirse biz bu hedefimize ulaşırız. Sesimizi ne kadar çok duyurursak, daha çok engelli kardeşimize tekerlekli sandalye almış oluruz. Biz bunu 10 kişilik bir ekiple yapıyoruz. Hiçbir menfaatimiz yok" dedi.
Doğuştan engelli olan 62 yaşındaki Mesut Seven ise tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 19 yaşına kadar koltuk değnekleriyle yürüdüğünü, ancak daha sonra onu da yapamadığını belirten Seven, "Allah herkesten razı olsun. Çok mutluyum. Artık ben de dışarı çıkabileceğim" diye konuştu.
Topladıkları bin kiloluk pet şişeye 1 tane tekerlekli sandalye alan gençler, vatandaşların desteğini bekliyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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