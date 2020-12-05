Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı - Son Dakika

Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
05.12.2020 14:00
Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı Konya'da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.
Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
KONYA - Konya'da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında da uygulanacak. Dün akşam saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Gündüz saatlerinde köpekler ve güvercinler boş meydanları doldururken, belediye işçileri temizliklerini yaptı, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.
Son Dakika Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin