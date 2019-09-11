Trabzon'da sokak ve caddeleri işgal eden işletmecilere cezai işlem uygulandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, cadde ve ara sokaklarda bulunan çay ocakları, restoran ve kafelerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

Bazı iş yerlerinin yasal prosedürleri hiçe sayıp belediye tarafından kendilerine tanınan hakları ihlal ederek vatandaşın kaldırımlardaki geçişlerini engelleyecek şekilde yer işgalleri yaptığına dikkati çeken Genç, daha çok para kazanma hırsıyla kaldırım ve meydanlara üç, beş masa atarak haksız şekilde vatandaşın geçişini engelleyen hiçbir iş yerine asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Genç, belediyenin kendisine tanıdığı yer işgaliyesi haklarını ihlal ederek, bunu birkaç kez tekrarlayan iş yerlerinin işgaliye haklarının iptal edileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle şehrimizle özdeşleşmiş Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar, Maraş Caddesi ve çevresinde Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek yer işgali yapan işletmelere cezai müeyyide uygulayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın yaşam konforuna halel getirecek, diğer yandan da şehrimiz için başıboşluk ve keyfilik algısı oluşturabilecek hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşam konforuna halel gelmemesidir. Bunun için de kendi görev alanımıza giren cadde, sokak ve alanların dışında Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanına giren alanlarla ilgili de Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek yasal prosedürlerin işletilmesine katkı sağlayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Hukuk devleti olmanın gereği olarak kanun, nizam neyse harfiyen uygulayacağız."

Öte yandan, Ortahisar Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek yaptıkları denetimlerde yürürlükteki mevzuata aykırı olarak yer işgalleri yapan iş yerlerine ilgili cezai müeyyideyi uyguladığı bildirildi.