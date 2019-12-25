Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı - Son Dakika

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Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı
6 saat önce
Adana'da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
Adana'da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.
Gece boyunca etkisin devam ettiren sağanak yağış nedeniyle Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi sokaklarında 1 metre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bot ile mahsur kalan 9 kişiyi yanlarına giderek kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin çevre mahallelerde çalışmaları devam ediyor. - ADANA
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