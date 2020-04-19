Sokaklar boş ama onlar görev başında - Son Dakika

Sokaklar boş ama onlar görev başında
6 saat önce
Sokaklar boş ama onlar görev başında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
Sokaklar boş ama onlar görev başında
GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
Polis ekiplerinin, kent genelindeki sabit uygulama noktalarında yaptığı denetimlerin yanı sıra yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaklarda karşılaştıkları vatandaşları ve araçları durdurarak, izinlerinin olup olmadığını sordu.
Görevleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:27 Kaynak: İHA
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