Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Tarihi Antakya sokaklarından genel görüntüler Meydan ve caddelerden genel görüntüler HATAY - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.
Tarihi Antakya sokaklarından genel görüntüler
Meydan ve caddelerden genel görüntüler HATAY - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.
Hatay'da Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nın, sakin olduğu gözlendi. İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin aldığı önlemler kapsamında Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonu boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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