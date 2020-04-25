Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Konak Meydanından görüntüler Meydandaki güvercinler - Boş cadde ve yollar İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
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25.04.2020 18:42:53. #1.13#
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