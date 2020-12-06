İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

06.12.2020 11:44

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kayseri'de kısıtlamayla Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda denetim yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Yozgat ve Kırıkkale

Yozgat'ın en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerlerinde ise mesai devam ediyor.

Sivas ve Kırşehir

Sivas'ta hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tarihi kent meydanı başta olmak üzere, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Kısıtlama dışında kalanların ise uygulama noktalarında belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Kırşehir'de genel olarak cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Kentte caddeler ve sokaklar, araç ve insan yoğunluğunun azalmasıyla sessizliğe büründü.

Kent merkezinde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Niğde ve Nevşehir

Niğde'de, polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı. Dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Öte yandan gıda tedarik zincirinde yer alan esnaf ise vatandaşların mağdur olmaması için mesai yaptı.

Nevşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamından itibaren sessizlik hakim.

Kentin en işlek caddeleri Atatürk Bulvarı ile Milli İrade, Lale ve Nar caddelerinde araç ve yaya hareketliliği görülmezken, polis ekipleri kent merkezindeki çeşitli noktalarda uygulama noktası oluşturdu.

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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