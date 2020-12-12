Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Diğer günlerde yaya ve araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk, Milli irade ve Lale Caddesi adeta sessizliğe gömüldü.

Polis çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar, izin belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti.