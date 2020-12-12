Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kentteki Cacabey Meydanı'ndan görüntüler

Kentin işlek caddelerindeki sessizlik

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösterildiği gözlendi.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.