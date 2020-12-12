Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Karaman'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuluyor. Kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2. İstasyon caddeleri, Kültür Sokağı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ekipleri de uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.