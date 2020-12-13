Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı, kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Yozgat ve Kırıkkale

Yozgat'ın en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerini sürdürdü.

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Sivas ve Nevşehir

Sivas'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan az sayıda vatandaşın, kısıtlama kapsamı dışında kalan fırın ve marketlerden alışveriş yaptığı gözlendi.

Polis ekipleri, İnönü Bulvarı, Mevlana Caddesi ve Paşabahçe Mesire Alanı yolunda kurulan uygulama noktalarından geçen araçları durdurarak kimlik ve evrak kontrolü yaptı.

Nevşehir'de kentin işlek caddelerinde yaya ve araç trafiği görülmezken, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu.

Belediye temizlik işçileri sakinliğin yaşandığı cadde ve sokaklarda rutin çevre temizliği yaptı.

Temizlik işçilerinden Ali Osman Kılıç, izmarit ve çeşitli atıklar topladıklarını, temiz çevre için mesaiye devam ettiklerini belirtti.

Niğde ve Kırşehir

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı, dışarıda olan vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamada çalışmaya devam eden belediye görevlileri, temizlik çalışması yaptı.

Kırşehir'de vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürdü.