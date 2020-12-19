Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sokaklar boş kaldı
19.12.2020 11:00
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Sokak hayvanları Ekmek fırınında pişen ekmekler Ekmek alan vatandaşlar Sokak hayvanlarını beslemek için köpekleri toplayan vatandaş Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde,...
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Sokak hayvanları
Ekmek fırınında pişen ekmekler
Ekmek alan vatandaşlar
Sokak hayvanlarını beslemek için köpekleri toplayan vatandaş Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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