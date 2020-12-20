Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sokaklar boş kaldı

20.12.2020 10:42

Muş ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokaklar ve parklar sessizliğe büründü.

Muş ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokaklar ve parklar sessizliğe büründü.

Kente koronavirüs (Kovid 19 ) tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan kısıtlama bu günde kısıtlama ile vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri de denetimlere aralıksız sürüyor.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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