Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca köpekler oyun oynadı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 'Covid 19' salgınını engellemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, sokakları sessizliğe çevirdi. Yolların boş olması nedeniyle köpeklerin birbirleriyle oyun yaptı.



Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi. Polis ekipleri de, cadde ve ara sokaklarda devriye gezerek, kontrollerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ