"Sokaklar Ve Caddeler Şehirlerin Vitrinidir" - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede ile birlikte Berber Sokak'ta gerçekleşen asfalt bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt'un 43 mahallesinde asfalt bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, diğer bölgelerde ise hummalı bir çalışmanın söz konusu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak ve ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini götürebilmek için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. 5 ayrı ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında planlamaya alınan 43 mahallemizde asfalt bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, diğer yaşam alanlarımızda ki çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir. Çağdaş ve modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz saha çalışmalarıyla mahallelerimizin prestijini artırmaya gayret ediyoruz. Sokaklar ve caddeler şehirlerin vitrinidir. İlçemizde kent estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktalarda düzenleme yapıyoruz. İlçemizin en hareketli mahallelerinden olan Çavuşoğlu mahallemizde planlamaya aldığımız sokaklarımızın yollarını yeniliyor, yürüyüş yollarımızı daha güzel bir seviyeye çıkartıyoruz. Ekiplerimizin Berber Sokakta yaptıkları çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldık. Çalışmalar tamamlandığı zaman bu caddemiz güzel ve modern bir görüntüye kavuşacaktır. Çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'un mutluluğu, huzuru ve sağlığı için gecemizi gündüzümüze katmaya, gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Mahallesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, karşılaştığı mahalle sakinleri ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.