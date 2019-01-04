Son Dakika Haberleri: Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

20 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki işçi emeklisi Ferhat Kara, sokaklara astığı ilanla eş arıyor.

Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor, System.String[]

8 sene önce eşini kanserden kaybeden Ferhat Kara, evlenemeyince çözümü memleketi Ünye'de sokaklara ilan asmakta buldu. Ferhat Kara ilanına " Eşim öldü. Allah'a inancı olan 40-50 yaş arası bayanla evlenmek istiyorum. Emekliyim." yazdı

DİREKLERE AFİŞ YAPIŞTIRARAK EŞ ARIYOR

İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra Ünye'nin İpekyolu Mahallesi'ne 4 ay önce taşınan Ferhat Kara, 8 sene önce eşini kaybetti. Eşini kanserden kaybeden 3 çocuk babası Kara, İstanbul'da yaşayıp evlenemeyince memleketi Ünye'de evlenmek için çözümü ilan hazırlamakta buldu. Kara, sokaklarda direklere afiş yapıştırarak eş aradığını ve kriterlerini ilan ediyor.

"ARADIĞIM KİŞİYİ BULACAĞIMA İNANIYORUM"

Kendisinin emekli olduğunu ve yıllar sonra Ünye'ye taşındıktan sonra evlenmek için bu yola başvurduğunu söyleyen Ferhat Kara, "İstanbul'da 30 sene inşaat ustası olarak çalıştım. Sekiz yıl önce eşimi kanserden kaybettim. Ünye'de yeni bir ev alarak burada yaşamaya başladım. Çocuklarım evlenmeme karşı çıksa da evimde çamaşırlarımı yıkayamıyor, yemeğimi yapamıyorum. Şimdi Ünye'de her yere ilan yapıştırıyorum. Ben bu ilanla aradığım kişiyi bulacağıma inanıyorum" dedi.

"YALNIZLIK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Yalnız yaşadığı için zorluk çektiğini söyleyen Kara, "Evlenmek için mahalledeki komşularım da bana destek çıkıyor. Kimseye en ufak bir yanlışım olmadı. Kimsenin kalbini kırmadım. Evleneceğim kadının kalbi güzel ve mutlaka tesettürlü olsun. Üç çocuğum İstanbul'da yaşıyor. Onlar benim evlenmemi istemiyor. Ancak yalnızlık gerçekten çok zor. Akşam eve gittiğimde dört duvar sadece bana bakıyor" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

İşçi, İstanbul, Ordu, Ünye, Güncel
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