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Sokaklara hayat veren tabelacı, kaldığı işhanında ölü bulundu

30 dakika önce

Zonguldak'ta iş yerlerine resim çizerek, reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Mustafa Endes, kaldığı iş hanında ölümden 10 gün sonra bulundu.

Sokaklara hayat veren tabelacı, kaldığı işhanında ölü bulundu, System.String[]
Zonguldak'ta iş yerlerine resim çizerek, reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Mustafa Endes, kaldığı iş hanında ölümden 10 gün sonra bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kent merkezinde uzun zamandır esnaflık yapan 72 yaşındaki Mustafa Endes'ten tanıdıkları bir süredir haber alamadı. Her gün uğradığı pastane sahibi ve çalışanlarının yaklaşık bir haftadır uğramaması ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine Endes'in iş yerine giden polis ekipleri talihsiz adamın cesedi ile karşılaştı.

Çilingirle açılan iş yerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaşan ekipler, iş yerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine çağırdı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mustafa Endes'in cansız bedeni önce bir battaniyeye sarılarak binanın dışına çıkartıldı. Ardından tabuta konularak cenaze aracına taşındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Kentin yakın tarihine iz bırakan ve "Ümit Mustafa" rumuzunu kullanan Endes'in, uzunca bir süredir işhanında tek başına yaşadığı öğrenildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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