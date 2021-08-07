Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için sokaklara süt bırakıldı.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapan ve yaptıkları çalışmalar ile de büyük takdir toplayan Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı, havaların aşırı ısınması ile sokak ve caddelere aldıkları süt ve su bırakarak sokak hayvanlarının karnını doyurdu. Şube Başkanı Mustafa Altın'ın ve ocak üyelerinin yer aldığı etkinliklerin belirli aralıklarla yapılarak devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN