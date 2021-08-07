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Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı - Son Dakika

Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı

07.08.2021 13:08
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Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için sokaklara süt bırakıldı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için sokaklara süt bırakıldı.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapan ve yaptıkları çalışmalar ile de büyük takdir toplayan Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı, havaların aşırı ısınması ile sokak ve caddelere aldıkları süt ve su bırakarak sokak hayvanlarının karnını doyurdu. Şube Başkanı Mustafa Altın'ın ve ocak üyelerinin yer aldığı etkinliklerin belirli aralıklarla yapılarak devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı
Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı
Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı

Sokak Hayvanları, Ülkü Ocakları, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokaklara hayvanlar için süt bırakıldı - Son Dakika


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