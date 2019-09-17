Son Dakika Haberleri: Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı
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Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı

22 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı.

Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.


Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı.

Şüpheliler Osman C. (22) ve Murat A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerden Osman C'nin, "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma" ve "bisiklet-motosiklet hırsızlığı" suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A'nın da 4 suçtan araması, "yaralama" ve "sahte kimlik kullanma" suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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