Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı

Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 5 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.

Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 5 vatandaş hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.

Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Polis ekipleri, uzun süren kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.