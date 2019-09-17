Son Dakika Haberleri: Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 5 kişiyi yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 5 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.

Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 5 vatandaş hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.

Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Polis ekipleri, uzun süren kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü
Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]