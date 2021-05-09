Son dakika genel: Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı - Son Dakika

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Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı

Polislerden 'Annelere Günü'ne özel videolu kutlama

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personelleri hazırladıkları özel klip ile 'Anneler Günü'nü kutladı.

Pandemi başından beri sokaklardaki denetimlerini sürdüren ve tam kapanma ile bu denetimleri sıklaştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 'Anneler Günü'nü unutmadı. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları hazırladıkları video klip ile 'Anneler Günü'nü kutladı. Videoda birçok farklı noktada polisler tarafından, "Anneler gününüz kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.