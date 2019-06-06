Son Dakika Haberleri: Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar
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Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar

1 saat önce

GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, bayram geleneğini sürdürmek için sokak sokak dolaşarak 5 bin çocuğa bayram harçlığı dağıttı.

Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar, System.String[]
GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, bayram geleneğini sürdürmek için sokak sokak dolaşarak 5 bin çocuğa bayram harçlığı dağıttı.
Ramazan ayı boyunca bir araya gelerek topladıkları paralarla yoksul vatandaşlara yardımda bulunan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, bayramda da çocukları sevindirmek ve gelenekleri yaşatmak için harekete geçti. Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker ve balonlarla dolu kamyonetle Gaziantep'te mahalle mahalle gezen öğrenciler, yolda gördükleri çocuklara harçlık ve bayram şekeri dağıttı.
Yaklaşık 5 bin çocuğa ulaştıklarını ifade eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan, "Yardım faaliyetlerimizin tamamı bir öğrenci hareketi. Herhangi bir kuruluş değiliz. Sadece iyilik yapmak için önünde hiçbir engelin olmadığına inanan bir avuç öğrencinin hareketi. Ramazan ayı boyunca 30 günde 30 ailenin birtakım ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de kalan nakit parayı çocuklara bayram harçlığı, şeker ve çikolata olarak dağıtmaya karar verdik. Gaziantep'in çeşitli mahallelerinde 5 bin çocuğa bayram harçlıklarını dağıttık. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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