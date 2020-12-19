Sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Sokaklarda sessizlik hakim

19.12.2020 18:11

Sokağa çıkma kısıtlaması ile Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim. İstanbul Çanakkale yolu ise en sakin günlerini geçiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim. İstanbul Çanakkale yolu ise en sakin günlerini geçiriyor.

Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra dünyanın başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte şehirler en ıssız günlerini yaşıyor. Kısıtlama nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim. Daha önce yoğun olarak kullanılan İstanbul-Çanakkale yolu da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor. - TEKİRDAĞ

Sokaklarda sessizlik hakim
Sokaklarda sessizlik hakim
Sokaklarda sessizlik hakim
Sokaklarda sessizlik hakim
Sokaklarda sessizlik hakim

Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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